Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией» перед «Хоффенхаймом». Хавбек пропустил прошлый матч из-за простуды

Джамал Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией».

Полузащитник мюнхенского клуба из-за простуды не принял участие в прошедшем матче команды в Бундеслиге против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:0).

21-летний футболист приступил к работе с командой в преддверии игры в чемпионате с «Хоффенхаймом », который пройдет 15 января.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала забил 9 голов и сделал 2 передачи в 13 матчах Бундеслиги.