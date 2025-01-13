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Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией» перед «Хоффенхаймом». Хавбек пропустил прошлый матч из-за простуды

Джамал Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией».

Полузащитник мюнхенского клуба из-за простуды не принял участие в прошедшем матче команды в Бундеслиге против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:0).

21-летний футболист приступил к работе с командой в преддверии игры в чемпионате с «Хоффенхаймом», который пройдет 15 января.

В нынешнем сезоне Джамал Мусиала забил 9 голов и сделал 2 передачи в 13 матчах Бундеслиги.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
logoДжамал Мусиала
logoБавария
logoХоффенхайм
logoбундеслига Германия
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