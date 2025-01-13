Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией» перед «Хоффенхаймом». Хавбек пропустил прошлый матч из-за простуды
Джамал Мусиала вернулся к тренировкам с «Баварией».
Полузащитник мюнхенского клуба из-за простуды не принял участие в прошедшем матче команды в Бундеслиге против «Боруссии» из Менхенгладбаха (1:0).
21-летний футболист приступил к работе с командой в преддверии игры в чемпионате с «Хоффенхаймом», который пройдет 15 января.
В нынешнем сезоне Джамал Мусиала забил 9 голов и сделал 2 передачи в 13 матчах Бундеслиги.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт «Баварии»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем