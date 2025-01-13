Бруну обогнал Бекхэма по голам (86) за «МЮ» и вышел на 21-е место. До Марсьяля – 4 мяча
Бруну Фернандеш обогнал Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед».
В воскресенье португальский хавбек открыл счет в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пен.), забив 86-й мяч за карьеру в составе манкунианцев.
Таким образом, Бруну вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Бекхэма, на счету которого 85 голов.
20-ю позицию с 90 мячами занимает Антони Марсьяль. Рекордсмен «МЮ» – Уэйн Руни (253).
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Transfermarkt
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