Бруну обогнал Бекхэма по голам (86) за «МЮ» и вышел на 21-е место. До Марсьяля – 4 мяча

Бруну Фернандеш обогнал Дэвида Бекхэма по голам за «Манчестер Юнайтед».

В воскресенье португальский хавбек открыл счет в матче 3-го раунда Кубка Англии с «Арсеналом» (1:1, 5:3 по пен.), забив 86-й мяч за карьеру в составе манкунианцев.

Таким образом, Бруну вышел на 21-е место в списке лучших бомбардиров в истории клуба, обойдя Бекхэма , на счету которого 85 голов.

20-ю позицию с 90 мячами занимает Антони Марсьяль . Рекордсмен «МЮ » – Уэйн Руни (253).