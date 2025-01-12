Маркиньос о «Спартаке»: «У нас лучшая команда в России. Нам по силам стать чемпионами»
Маркиньос заявил, что «Спартак» будет бороться за чемпионство в Мир РПЛ.
Перед зимней паузой красно-белые заняли 3-е место в Премьер-лиге, отставая от лидирующих «Краснодара» и «Зенита» на 2 очка.
«Отпуск прошел здорово. Рад, что мне выпала возможность побыть с моей семьей. Очень хорошо провел это время. А теперь пора сосредоточиться на «Спартаке» и постараться выиграть чемпионат.
«Спартак» – очень большой клуб, у нас лучшая команда в России, больше всего титулов. Считаю, что шансы очень хорошие.
Но надо быть скромными, старательно работать, не терять концентрацию. Уверен, что нам по силам стать чемпионами», – сказал полузащитник «Спартака».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: «Советский спорт»
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