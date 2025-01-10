«Лацио» представил ретро-форму в честь 125-летия клуба. На футболке размещен стилизованный орел с расправленными крыльями, узор и полосы на плечах в 3 оттенках голубого отсылают к дизайну 80-х

«Лацио» представил ретро-форму в честь 125-летия клуба.

«Логотип «Лацио» – стилизованный орел с расправленными крыльями – занимает место справа на новой футболке, на уровне сердца. Слева размещен логотип Mizuno, оба элемента выполнены в синем цвете.

Ретро-стиль футболки, выполненной в белом цвете с геометрическим узором, нанесенным методом тиснения, и полосами на плечах в трех оттенках голубого, отсылает к дизайну формы 1980-х годов. Этот период был сложным для «Лацио» как в спортивном, так и в управленческом плане, но именно он сформировал особую связь болельщиков с цветами клуба.

Форма создана с использованием технологии Mizuno, которая обеспечивает высокую воздухопроницаемость и функциональность. Она изготовлена на 100% из переработанных материалов, что подчеркивает стремление японской компании и «Лацио» к устойчивому развитию.

Три оттенка голубого также украшают края рукавов, а на спине под воротником размещена надпись «9 января 1900» – дата, запечатленная в сердцах всех болельщиков «Лацио».

Комплект дополняют шорты темно-синего цвета с белым логотипом Mizuno и белые гетры с цветными полосами. Для вратарей выбрана форма в лазурно-голубом цвете, также с полосами в трех оттенках голубого, а детали, включая эмблемы «Лацио» и Mizuno и дату «9 января 1900», выполнены в белом цвете», – сказано на сайте клуба.

Фото: sslazio.it