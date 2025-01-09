«Саутгемптон» подписал 18-летнего защитника «Валансьена» Санда. Жоашим был капитаном Франции на ЧМ-2023 для сборных U17
«Саутгемптон» объявил о трансфере защитника сборной Франции U19.
К английской команде присоединился 18-летний Жоашим Санда. Он покинул «Валансьен» и заключил со «святыми» контракт до лета 2029 года. Следует отметить, что оба клуба принадлежат Sport Republic.
В составе «Валансьена» футболист провел 37 матчей в различных турнирах. Санда был капитаном сборной на ЧМ-2023 для команд U17 и дошел до финала.
Статистику Жоашима можно изучить здесь.
Фото: southamptonfc.com
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт «Саутгемптона»
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