«Саутгемптон» подписал 18-летнего защитника «Валансьена» Санда. Жоашим был капитаном Франции на ЧМ-2023 для сборных U17

«Саутгемптон» объявил о трансфере защитника сборной Франции U19.

К английской команде присоединился 18-летний Жоашим Санда. Он покинул «Валансьен » и заключил со «святыми» контракт до лета 2029 года. Следует отметить, что оба клуба принадлежат Sport Republic.

В составе «Валансьена» футболист провел 37 матчей в различных турнирах. Санда был капитаном сборной на ЧМ-2023 для команд U17 и дошел до финала.

Статистику Жоашима можно изучить здесь .

Фото: southamptonfc.com