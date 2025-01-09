Семин – молодым игрокам: «Бросьте гаджеты – смотрите больше футбола, пробуйте сделать лучше, чем видели по телевизору. Времени у вас мало»
Бывший главный тренер «Локомотива» выступил с речью на церемонии вручения премии «Первая пятерка». В 2024 году ее обладателем среди юношей стал Алексей Батраков, среди девушек – футболистка «Чертаново» Яна Свистунова.
«В первую очередь я всех хочу поздравить с наступившим Новым годом! Главное – крепкого здоровья и удачи.
Что касается лауреатов, ребят и девчонок, пожелания – не останавливаться на сегодняшнем дне, футбол очень быстро проходит. У вас времени мало, поэтому бросьте телефоны, гаджеты все и смотрите больше футбола.
Смотрите все чемпионаты, которые возможно: и РПЛ, и остальные, какие можете. Посмотрите на то, что там делают звезды, как они обводят, как бьют, а потом приходите на свою тренировку и попробуйте этот элемент сделать лучше, чем те игроки, которых вы видели по телевизору. И так каждый день! Тогда вы будете расти.
Заведите себе книжечку маленькую. Вот сегодня день прошел – что я сделал, стал ли лучше. Стал лучше бить или стал более ловким, более сильным. И так постоянно. Поэтому времени у вас, ребятки и девчонки, немного. Удачи вам!» – сказал Семин.
Батраков выиграл премию «Первая пятерка». Ее брали Кержаков, Акинфеев, Кокорин и Базелюк
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