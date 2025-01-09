РФС поможет в ликвидации ЧС после катастрофы в Черном море. Федерация связалась с минэкономики Кубани по «горячей линии» для компаний и предпринимателей
Об этом рассказали в Оперативном штабе Краснодарского края.
Экологическая катастрофа случилась 15 декабря из-за крушения двух танкеров с нефтепродуктами в Керченском проливе во время шторма. В результате аварии произошел разлив нефтепродуктов – мазутом серьезно загрязнено Черное море и пляжная полоса, пострадали водоплавающие птицы и дельфины.
Как сообщает «Российская газета», представители РФС связались с министерством экономики Кубани по номеру «горячей линии» для компаний и предпринимателей.
«Сейчас совместно с футбольным союзом прорабатываются детали помощи. Самая важная сегодня здесь работа – очистка от загрязнения уникальных пляжей в Анапе и Темрюкском районе, на которые каждый день выбрасываются новые порции мазута», – заявили в Оперштабе региона.
Отмечается, что еще несколько компаний 8 января сообщили о готовности предоставить технику для этих работ, а также средства индивидуальной защиты и бесплатное жилье для волонтеров.
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