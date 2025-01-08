Президент «Фенербахче» о Моуринью: «Будем работать с ним до конца. Мы привели качественного специалиста, стабильность очень важна»

Али Коч подчеркнул, что «Фенербахче» не планирует расставаться с Жозе Моуринью.

Ранее португальский тренер клуба назвал чемпионат Турции токсичным.

На данный момент «Фенербахче» на 8 очков отстает от лидирующего в турнирной таблице «Галатасарая».

«Независимо от того, будем мы там [в гонке] или нет, Жозе Моуринью должен продолжать выполнять свои обязанности.

Вы сказали: «Если вы не станете чемпионами», но мы продолжим идти по пути, в который верим.

Что касается тренера, мы будем продолжать работать с ним до конца. Вопрос стабильности очень важен. Мы привели качественного специалиста», – заявил президент «Фенербахче» Али Коч.

Моуринью о 2:1 с «Хатайспором»: «Они остались бы ввосьмером при сопернике в других цветах – «Фенербахче» знает, как токсична эта лига. Чего боятся люди в этой стране, почему скрывают правду?»