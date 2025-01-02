«Локо» интересен защитник «Фенербачхе» Мерджан. За 24-летним игроком следят «Дженоа» и «Брага» (Habertürk)
«Локомотиву» интересен Мюнир Мерджан из «Фенербачхе».
По данным Habertürk, за левым защитником команды Жозе Моуринью сейчас следят несколько клубов. Среди них «Дженоа», «Брага», а также турецкий «Еюпспор».
Контракт 24-летнего игрока с «Фенербачхе» рассчитан до 2028 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 2,3 млн евро.
В текущем сезоне Мерджан провел 2 матча в Суперлиге Турции. Со статистикой защитника можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Habertürk
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