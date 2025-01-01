Родри на вопрос о том, боится ли он не вернуться на прежний уровень после разрыва «крестов»: «Нет. Я буду собой. Знаю, что такие травмы сейчас переносятся не так, как 30 лет назад»

Родри ответил на вопрос, боится ли он не вернуться на прежний уровень после травмы.

В сентябре прошлого года 28-летний полузащитник «Манчестер Сити » получил травму крестообразной связки колена и выбыл до конца сезона.

– Боитесь не вернуться на прежний уровень?

– Нет, не боюсь. Я буду собой. Знаю, что такие травмы сейчас переносятся не так, как 30 лет назад.

Наша медицинская бригада обеспечила мне полный душевный покой – в том смысле, что мне не о чем беспокоиться. Я смогу вернуться без каких-либо препятствий.

Но, конечно, когда ты 6-8 месяцев не выходишь на поле, то вернуться непросто. Все пойдет мало-помалу, – сказал Родри .