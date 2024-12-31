Саутгейт посвящен в рыцари. Экс-тренер сборной Англии дважды выводил команду в финал Евро
Бывший тренер сборной Англии Гарет Саутгейт посвящен в рыцари.
54-летний специалист был включен в наградной список, утвержденный королем Карлом III в преддверии Нового года.
Вместе с Саутгейтом рыцарского титула были удостоены актер Стивен Фрай и мэр Лондона Садик Хан.
Тренер возглавлял сборную Англии на протяжении последних 8 лет. После завершения Евро-2024, на котором англичане заняли 2-е место, он ушел в отставку.
Под его руководством команда заняла 4-е место на ЧМ-2018 в России, а также дважды дошла до финала чемпионата Европы – впервые в 2021 году (турнир был зачтен как Евро-2020).
В 102 матчах при Саутгейте англичане одержали 61 победу, 24 раза сыграли вничью и потерпели 17 поражений.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: BBC
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