  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Живоглядов о расходах футболистов: «Ребята называют сумму до 100 тысяч рублей… Это возможно, если живешь на базе и никуда не выходишь. Я бы так не смог – у меня трое детей»
3

Живоглядов о расходах футболистов: «Ребята называют сумму до 100 тысяч рублей… Это возможно, если живешь на базе и никуда не выходишь. Я бы так не смог – у меня трое детей»

Дмитрий Живоглядов ответил на вопрос о ежемесячных расходах.

– Тебе 30 лет, пока ты без клуба. Пусть ты и уверен, что его найдешь, но ты задумывался о том, как жить после? У многих игроков возникают с этим проблемы.

– Мысли есть, есть финансовая подушка. Часть денег вложена в банки, все хорошо (улыбается).

– Одна из самых популярных тем последних месяцев – сколько футболисты тратят в месяц…

– Да, я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тысяч и вообще до 100 тысяч рублей… Не знаю. Это возможно, если ты живешь на базе и никуда не выходишь. На своем примере скажу, что я бы так не смог – у меня трое детей.

– У тебя сколько выходит?

– Никогда точно не считал. Секции, кружки для детей и так далее. У жены есть траты. Поэтому постоянной суммы нет.

– Меньше миллиона рублей в месяц?

– Точно меньше, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН».

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Чемпионат»
logoДмитрий Живоглядов
logoпремьер-лига Россия
деньги
logoЧемпионат.com
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Рекомендуем
Главные новости
Часть читателей Спортса’’ нашли чит в Аэрофутболе и теперь побеждают даже за «Янг Бойз». Попробуйте и вы
12 минут назадСпецпроект
«Милан» сделал запрос по аренде Коло-Муани, «Юве» и «Баварии» он тоже интересен. «ПСЖ» хочет, чтобы новый клуб форварда полностью покрывал его зарплату
1945 минут назад
Форвард «Спартака» Угальде интересен «Монако» (Мохамед Тубаш-Тер)
31сегодня, 14:12
Пономарев о бане России: «Все приказы исходят из США. Если они прикажут вернуть наши клубы и сборную, все так называемые демократические государства запоют под эту дудку»
32сегодня, 14:02
Чемпионат Италии. «Интер» в гостях у «Кальяри», «Аталанта» против «Лацио», «Парма» принимает «Монцу»
7сегодня, 14:00Live
Гвардиола о кризисе «Ман Сити»: «Я не сдамся, хочу исправить ситуацию. Иногда ты ожидаешь, что все разрешится проще, но в итоге требуется больше времени»
18сегодня, 13:52
Каррагер считает, что Салах выиграет «Золотой мяч»: «Ни один нападающий в Европе не показывает такой результативности, у него отличные шансы. Выбор будет зависеть от игры в ЛЧ»
18сегодня, 13:30
Флик и Деку сомневаются в необходимости трансфера Леау из-за поведения игрока. Лапорта выступает за подписание вингера «Милана»
50сегодня, 13:13
Футболка Зидана-1998 – в топе подделок. Отличите оригинал?
сегодня, 13:00Спецпроект
Россия может провести матч с Турцией в 2025 году, заявил Дегтярев: «Мы работаем над этим. У турецкой сборной есть интерес»
22сегодня, 12:47
Ко всем новостям
Последние новости
Касинтура о расизме: «В России за девять лет ни разу подобного не происходило, народ очень толерантный и добрый. В Дагестане очень дружелюбные люди»
3 минуты назад
Гранат о словах Абаскаля про «Спартак»: «Каждый хочет напомнить о себе или быть причастным к успехам команды. Как говорят: «У победы много отцов»
114 минут назад
Юрий Жирков: «В РПЛ стало приезжать меньше классных легионеров, лига стала слабее. Главное, что сейчас появляются наши молодые игроки, начинают раскрываться»
6сегодня, 13:36
Быстров про Дзюбу и Кержакова в сборной: «Давайте не будем делать из нее клоунаду. Это не порнография, чтобы их вызывать»
9сегодня, 11:44
«Футбол был, есть и будет видом спорта номер один в России и мире. Может, надо было поменьше спрашивать женщин и побольше детишек». Кафанов об опросе ВЦИОМ
48сегодня, 09:57
Пьянич о Ямале: «Когда я был в «Барсе», его уже называли будущей звездой. У Ламина необыкновенный талант, его нужно защищать»
5сегодня, 09:43
Сака перенес операцию на задней поверхности бедра, сообщил Артета: «Думаю, его восстановление займет больше двух месяцев»
8сегодня, 08:27
«Химки» объявили об уходе Панченко из клуба
17сегодня, 08:13
«МЮ» и «Дортмунду» интересен вратарь Бельгии U21 и «Антверпена» Ламменс
5сегодня, 07:56
Быстров о Кержакове: «Саша в великолепной форме, готов заявиться в РПЛ. У нас сейчас такой футбол, что можно вернуться»
10сегодня, 07:39
Рекомендуем