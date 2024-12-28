Живоглядов о расходах футболистов: «Ребята называют сумму до 100 тысяч рублей… Это возможно, если живешь на базе и никуда не выходишь. Я бы так не смог – у меня трое детей»
– Тебе 30 лет, пока ты без клуба. Пусть ты и уверен, что его найдешь, но ты задумывался о том, как жить после? У многих игроков возникают с этим проблемы.
– Мысли есть, есть финансовая подушка. Часть денег вложена в банки, все хорошо (улыбается).
– Одна из самых популярных тем последних месяцев – сколько футболисты тратят в месяц…
– Да, я иногда читаю, что ребята называют сумму 30 тысяч и вообще до 100 тысяч рублей… Не знаю. Это возможно, если ты живешь на базе и никуда не выходишь. На своем примере скажу, что я бы так не смог – у меня трое детей.
– У тебя сколько выходит?
– Никогда точно не считал. Секции, кружки для детей и так далее. У жены есть траты. Поэтому постоянной суммы нет.
– Меньше миллиона рублей в месяц?
– Точно меньше, – сказал бывший защитник «Локомотива» и «Пари НН».
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