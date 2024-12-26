Из ЦСКА уходит спортивный директор Мовсесьян («СЭ»)
Андрей Мовсесьян покидает пост спортивного директора ЦСКА.
Об этом информирует «Спорт-Экспресс».
Специалист работал в московском клубе на разных должностях с 2012 года.
С 2022 года он занимал должность спортивного директора.
В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ, имея в активе 31 балл в 18 матчах.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: «Спорт-Экспресс»
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