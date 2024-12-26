Из ЦСКА уходит спортивный директор Мовсесьян («СЭ»)

Андрей Мовсесьян покидает пост спортивного директора ЦСКА.

Об этом информирует «Спорт-Экспресс».

Специалист работал в московском клубе на разных должностях с 2012 года.

С 2022 года он занимал должность спортивного директора.

В нынешнем сезоне ЦСКА располагается на шестой позиции в турнирной таблице Мир РПЛ , имея в активе 31 балл в 18 матчах.