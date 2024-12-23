«Бавария» следит за Нико Уильямсом. Вингер «Атлетика» может быть доступен за 50-60 млн евро летом
Нико Уильямс заинтересовал «Баварию».
Журналист Флориан Плеттенберг сообщает, что мюнхенцы следят за выступлениями вингера «Атлетика». Руководство немецкого клуба нацелено на укрепление флангов атаки ближайшим летом, действия будут зависеть от ситуации с Сержем Гнабри, Лероем Сане, Кингсли Команом и Брайаном Сарагосой.
Ожидается, что Уильямс будет доступен за 50-60 млн евро.
В текущем сезоне 22-летний футболист провел 17 матчей в Ла Лиге и сделал 3 голевых паса. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: твиттер журналиста Флориана Плеттенберга
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