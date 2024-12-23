«Арис» сыграет на выезде с «Астерасом» в 16-м туре греческой Суперлиги.

«Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова идет на 5-м месте, «Астерас» – 11-й. Смотрите их матч на Спортсе’’ с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.

Шапи пропускает матч из-за дисквалификации, он получил красную карточку в добавленное время предыдущего тура после замены .

Таблица чемпионата Греции