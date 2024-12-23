Чемпионат Греции. «Арис» в гостях у «Астераса». Прямая трансляция на Спортсе’’ – с Керимовым и Лукомским
«Арис» сыграет на выезде с «Астерасом» в 16-м туре греческой Суперлиги.
«Арис» Магомеда-Шапи Сулейманова идет на 5-м месте, «Астерас» – 11-й. Смотрите их матч на Спортсе’’ с комментарием Эльвина Керимова и Вадима Лукомского.
Шапи пропускает матч из-за дисквалификации, он получил красную карточку в добавленное время предыдущего тура после замены.
Опубликовано: Sports
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