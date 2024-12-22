«МЮ» впервые в истории АПЛ встретит Рождество в нижней половине таблицы
«МЮ» впервые оказался в нижней части таблицы АПЛ к Рождеству.
В 17-м туре команда Рубена Аморима на своем поле уступила «Борнмуту» (0:3).
На данный момент «МЮ» занимает 13-е место, набрав 22 очка.
Впервые в истории английской Премьер-лиги (турнир основан в 1992 году) манкунианцы подошли к Рождеству (в Великобритании отмечается 25 декабря) в нижней половине таблицы.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
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