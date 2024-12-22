«МЮ» впервые в истории АПЛ встретит Рождество в нижней половине таблицы

«МЮ» впервые оказался в нижней части таблицы АПЛ к Рождеству.

В 17-м туре команда Рубена Аморима на своем поле уступила «Борнмуту » (0:3).

На данный момент «МЮ » занимает 13-е место, набрав 22 очка.

Впервые в истории английской Премьер-лиги (турнир основан в 1992 году) манкунианцы подошли к Рождеству (в Великобритании отмечается 25 декабря) в нижней половине таблицы.