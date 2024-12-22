Реднапп об «Арсенале»: «Им не хватает одного-двух игроков. У «Ливерпуля» есть огневая мощь на скамейке, а кто заполнит пустоту, если не будет Сака? Все еще нужен форвард»
«Ливерпуль» – команда в отличной форме, но мы знаем, как быстро форма может исчезнуть. У «Ливерпуля» есть то, чего нет у «Арсенала», – огневая мощь на скамейке, чтобы изменить ситуацию. У «Арсенала» нехватка в этой области.
Есть ли у них кем заполнить пустоту, если не будет [Букайо] Сака? Габриэл Жезус должен сыграть большую роль, но «Арсеналу» все еще нужен еще один нападающий, чтобы добавить голов и опыта для того, что им необходимо. Им не хватает одного или двух игроков.
Артета будет молиться на рентген [в ситуации с Сака]. Он знает, что тот понадобится им, если «Арсенал» хочет выиграть лигу. Это их лучший игрок, который проявляет себя в больших матчах.
В этом сезоне лучшие команды теряют очки, так сложно выигрывать матчи. Нужно зарабатывать каждое очко. Если «Арсенал» не выиграет в этом году, это будет ощущаться как упущенный шанс – это их большая возможность. Порой они мешали сами себе из-за удаления игроков в неподходящее время и травм», – сказал бывший полузащитник «Ливерпуля».
Артета о травме Сака, покинувшего стадион на костылях: «Это очень беспокоит, нужно будет оценить его состояние. Он получил третье повреждение, это та же нога»
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