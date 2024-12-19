Агент Радиковского о ставках: «Достоверных сведений пока нет, часто информация непроверенная, но кликабельная. Это серьезное нарушение, руководству «Локо» нужно разобраться»
Ранее в телеграм-канале «Нежурналист Иванов» появился пост, в котором автор намекнул, что увлечение ставками влияет на карьеру нападающего «Локомотива».
«Сложно прокомментировать информацию о ставках. Достоверных сведений у меня по этому поводу нет. Информация эта пока неподтвержденная. Часто выходит информация, которая может быть додуманной.
Не хочу никого обвинять. К сожалению, появляется информация – непроверенная, но кликабельная. Игра на ставках – серьезное нарушение для футболиста. Радиковский парень молодой, но он понимает, чем это может закончиться. Если разговоры пошли, то руководству клуба и его представителям нужно обратить внимание, разобраться», – сказал агент Владимир Кузьмичев.
Контракт 19-летнего Радиковского с железнодорожниками рассчитан до лета 2028 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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