Агент Радиковского о ставках: «Достоверных сведений пока нет, часто информация непроверенная, но кликабельная. Это серьезное нарушение, руководству «Локо» нужно разобраться»

Агент Дмитрия Радиковского ответил на вопрос о возможных ставках игрока.

Ранее в телеграм-канале «Нежурналист Иванов» появился пост, в котором автор намекнул, что увлечение ставками влияет на карьеру нападающего «Локомотива».

«Сложно прокомментировать информацию о ставках. Достоверных сведений у меня по этому поводу нет. Информация эта пока неподтвержденная. Часто выходит информация, которая может быть додуманной.

Не хочу никого обвинять. К сожалению, появляется информация – непроверенная, но кликабельная. Игра на ставках – серьезное нарушение для футболиста. Радиковский парень молодой, но он понимает, чем это может закончиться. Если разговоры пошли, то руководству клуба и его представителям нужно обратить внимание, разобраться», – сказал агент Владимир Кузьмичев.

Контракт 19-летнего Радиковского с железнодорожниками рассчитан до лета 2028 года. С его статистикой можно ознакомиться здесь .