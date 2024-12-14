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Флик о дисквалификации: «Принимаю это. Я лишь прошу одних критериев для всех. У «Барсы» фантастическое поведение с судьями – отличается от прошлого сезона»

Ханси Флик высказался относительно дисквалификации на два матча.

Ранее апелляция по отстранению главного тренера «Барселоны» была отклонена.

«Думаю, что это была плохая реакция с моей стороны. Это понятно. Я сказал, чтобы никто не жаловался на судей. Не хочу, чтобы мы тратили энергию на то, что не можем изменить. Когда судья принял решение, его не изменить. Только в некоторых случаях, таких, как ВАР.

Нужно принять красную карточку. Это другая лига, мне показали красную карточку. Я принимаю дисквалификацию. Возможно, мне придется поработать над своим поведением.

Я лишь прошу одних и тех же критериев для всех. Пусть судьи свистят всем одинаково. Не только «Барсе». Это то, что я говорю команде. Мы должны принять работу арбитра и играть лучше.

Футболисты не собираются жаловаться на судей. У нас фантастическое поведение [с арбитрами]. Отличается от того, что было в прошлом сезоне. Такова наша философия.

Обращаем внимание на то, что мы сами можем сделать лучше. Судьи тоже могут прибавить. Мы люди и совершаем ошибки. Возвращаясь к красной карточке, я ее принимаю», – сказал Ханси Флик.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Diario Sport
logoХанс-Дитер Флик
logoБарселона
logoЛа Лига
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