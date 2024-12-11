Олисе о работе с Компани: «Когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, легко наслаждаться футболом» 

Майкл Олисе доволен работой под руководством Венсана Компани.

Во вторник «Бавария » разгромила «Шахтер» (5:1) в Лиге чемпионов.

«Думаю, мы хорошо провели игру, придерживаясь того, что умеем, и тренерской тактики. Все это сработало, так что мы довольны.

Думаю, когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, получая от нее удовольствие, то становится легко наслаждаться футболом и ни о чем прочем даже не задумываться.

Мы попросту пытаемся продвигаться от игры к игре. Я не уделяю большого значения турнирной таблице – мы просто проводим игры и смотрим, к чему все это нас приведет», – сказал хавбек «Баварии».