Олисе о работе с Компани: «Когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, легко наслаждаться футболом»
Майкл Олисе доволен работой под руководством Венсана Компани.
Во вторник «Бавария» разгромила «Шахтер» (5:1) в Лиге чемпионов.
«Думаю, мы хорошо провели игру, придерживаясь того, что умеем, и тренерской тактики. Все это сработало, так что мы довольны.
Думаю, когда система подходит твоему стилю игры и все довольны, получая от нее удовольствие, то становится легко наслаждаться футболом и ни о чем прочем даже не задумываться.
Мы попросту пытаемся продвигаться от игры к игре. Я не уделяю большого значения турнирной таблице – мы просто проводим игры и смотрим, к чему все это нас приведет», – сказал хавбек «Баварии».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт УЕФА
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