Ненахов о руке в матче с «Краснодаром»: «Это не пенальти, руки были за спиной. Куда мне их деть? Отрезать если только»
Максим Ненахов считает, что судьи верно не назначили пенальти в пользу «Краснодара».
«Краснодар» сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в рамках 18-го тура Мир РПЛ. На 86-й минуте футболист «быков» Лукас Оласа с фланга навесил в штрафную, и мяч попал в отставленную руку игрока «Локо» Максима Ненахова.
Судья Василий Казарцев после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и решил не назначать пенальти.
«Я прятал руки, поэтому не знаю, попало или нет. Я как могу закрывал, куда мне их деть? Отрезать если только.
Считаю, что это не пенальти, руки были за спиной», – сказал защитник «Локомотива».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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