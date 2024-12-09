Ненахов о руке в матче с «Краснодаром»: «Это не пенальти, руки были за спиной. Куда мне их деть? Отрезать если только»

Максим Ненахов считает, что судьи верно не назначили пенальти в пользу «Краснодара».

«Краснодар » сыграл вничью с «Локомотивом» (0:0) в рамках 18-го тура Мир РПЛ . На 86-й минуте футболист «быков» Лукас Оласа с фланга навесил в штрафную, и мяч попал в отставленную руку игрока «Локо» Максима Ненахова .

Судья Василий Казарцев после подсказки ВАР отправился к монитору, изучил повтор и решил не назначать пенальти .

«Я прятал руки, поэтому не знаю, попало или нет. Я как могу закрывал, куда мне их деть? Отрезать если только.

Считаю, что это не пенальти, руки были за спиной», – сказал защитник «Локомот ива».