Угальде об РПЛ и Эредивизи: «Для форвардов в России сложнее, больше борьбы. Конкуренция тоже выше: 6 ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре»
Манфред Угальде считает, что Мир РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов.
– Ты в России почти год. В чем видишь главные различия между нашей лигой и нидерландской, где играл до этого?
– Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы.
И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны. Здесь футбол плотнее.
– Такой защитный стиль особенно часто встречается как раз в матчах против «Спартака».
– Именно так. И когда в первых играх за клуб я с этим столкнулся, было очень непросто освоиться. Но сейчас я адаптировался, – сказал нападающий красно-белых, выступавший за «Твенте» в Эредивизи.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: сайт «Спартака»
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