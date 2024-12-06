Угальде об РПЛ и Эредивизи: «Для форвардов в России сложнее, больше борьбы. Конкуренция тоже выше: 6 ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре»

Манфред Угальде считает, что Мир РПЛ сложнее чемпионата Нидерландов.

– Ты в России почти год. В чем видишь главные различия между нашей лигой и нидерландской, где играл до этого?

– Для нападающих чемпионат России сложнее, тут больше борьбы.

И конкуренция тоже выше: шесть ведущих клубов стремятся взять титул, остальные бьются в каждой игре. Кроме того, в Нидерландах даже аутсайдеры действуют в открытой манере, оставляют свободные зоны. Здесь футбол плотнее.

– Такой защитный стиль особенно часто встречается как раз в матчах против «Спартака».

– Именно так. И когда в первых играх за клуб я с этим столкнулся, было очень непросто освоиться. Но сейчас я адаптировался, – сказал нападающий красно-белых, выступавший за «Твенте» в Эредивизи.