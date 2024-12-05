Гуллит о Гравенберхе: «Открытие сезона, может стать самым важным игроком для сборной Нидерландов. Слот оценил его качества в полной мере после адаптации в «Ливерпуле»
Руд Гуллит высоко оценил игру Райана Гравенберха.
«Райан Гравенберх – открытие сезона. Он реализовывает себя как талантливый игрок академии «Аякса».
«Бавария» приобрела его слишком быстро и была чересчур амбициозна, как и в случае с нападающим Джошуа Зиркзе.
После периода адаптации в «Ливерпуле» качества Гравенберха в полной мере оценил [Арне] Слот. Он может стать самым важным игроком для сборной Нидерландов», – сказал Tribal Football экс-игрок нидерландской сборной.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Sportskeeda
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