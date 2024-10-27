Гравенберх-опорник – топовое решение Слота. Что получил «Ливерпуль»?

Летом «Ливерпуль» охотился за опорником «Сосьедада» Мартином Субименди и был готов активировать его отступные в размере 60 миллионов евро. Но испанец отказался и остался в Ла Лиге.

В команде об этом уже и не вспоминают. Арне Слот активировал внутренние резервы и превратил Райана Гравенберха в одного из лучших игроков на этой позиции в АПЛ прямо сейчас.

«Райан сегодня снова был великолепен. Я очень доволен им, но не сказал этого игрокам в перерыве, потому что оставалось еще 45 минут. Уже после игры отметил еще одно его отличное выступление», – не скрывал эмоций тренер «Ливерпуля» после победы над «Болоньей» (2:0) в ЛЧ. Такие реплики уже стали обыденностью.

Почему Гравенберх резко прибавил? В чем он сейчас особенно хорош? Все ответы здесь:

● После восьмерки в 4-3-3 Райан стал одним из опорников в 4-2-3-1. Его функции значительно изменились (стал полноценным диспетчером при владении).

● В чем он максимально эффективен? Это продвижение мяча из глубины, рывки на ведении после дриблинга и огромный объем в обороне.

● Есть и минусы. Гравенберх не так силен в забросах за спину и иногда допускает передачи между линиями.

Почему Гравенберх прибавил? Теперь у него новая роль

В прошлом сезоне Юрген Клопп рассматривал Гравенберха только как резервиста (всего 1221 минута в АПЛ). А сейчас это незаменимый игрок «Ливерпуля» в новую эпоху Слота. Это вообще как?

Все дело в новой роли. «Когда поговорил со Слотом после Евро, он сказал, что видит меня восьмеркой, как и в прошлом сезоне, но хочет попробовать и как шестерку. Я хорошо отреагировал, потому что для игрока не важна позиция, главное выходить на поле. В «Аяксе» уже играл в этой роли, хоть и не часто, поэтому немного знал, что нужно делать», – поделился сам Гравенберх.

Роль раскрыла не самые очевидные ранее грани таланта Райана. В прошлогодней структуре голландец выходил на позиции левой восьмерки в 4-3-3 и большую часть времени проводил именно в левом полуфланге . Когда Трент при владении уходил в центр, то Гравенберх становился инсайдом в 3-2-4-1.

Иногда он опускался для помощи в начале атаки, но чаще открывался именно около штрафной или на фланге. Визуализировать поможет его тепловая карта в сезоне-2023/24.

Гравенберх искал свободу между линиями, делал рывки за спину крайнему защитнику и сам продвигал мяч на ведении. Его функционал напоминал типичную атакующую восьмерку (или инсайда с Трентом в опорной зоне).

Слот передвинул Райана в опорную зону и наделил его более серьезными полномочиями . Теперь он фактически отвечает за продвижение мяча в начальной стадии атаки. «Если я хотел подписать новичка, то это не означает, что у других не было никаких шансов. Мне пришла в голову мысль о нехватке игрока с качествами Гравенберха на позиции опорника», – объяснял Слот.

Голландец независимо от структуры розыгрыша (широкие позиции фулбеков или тройка сзади за счет низкой позиции Энди Робертсона) располагается во второй линии. Оттуда он строит владение «Ливерпуля».

Количество передач Райана за игру резко увеличилось с 40,3 до 64,6, а число касаний на 90 минут – с 55,7 до 74,4. Он уже не составной элемент формации, а полноценный диспетчер (больше пасов делают только Вирджил Ван Дейк, Робертсон и Ибраима Конате).

Теперь его тепловая карта выглядит вот так. Гравенберх контролирует темп владения и отвечает за доставку мяча выше через передачи или рывки с мячом.

Объем Гравенберха вырос и в обороне . В прошлом сезоне Райан в узких 4-3-3 в роли левой восьмерки во время прессинга опекал одного из соперников и иногда выдвигался выше к форварду.

Теперь голландец стал фундаментом новой структуры 4-2-4. Он не только накрывает кого-то персонально, но еще страхует вингеров (фланги уязвимы из-за их высоких позиций) и контролирует пространство за спиной.

А еще Слот уже использовал его как опорника в структуре 4-1-4-1 без мяча. Так «Ливерпуль» адаптировался под розыгрыши «Лейпцига» в ЛЧ (1:0).

Теперь при владении Гравенберх не атакующая восьмерка, а полноценный диспетчер в центре поля (направляет мяч в нужные зоны и продвигает разными способами). В обороне Райан выходит в опорной зоне в 4-2-4 и выполняет огромный объем (помощь в прессинге, страховка флангов и контроль зоны за спиной).

В чем Гравенберх хорош? Он двигает мяч из глубины, тащит на рывках и покрывает большой объем в обороне

После деталей перейдем к конкретным сильным качествам Гравенберха в новой роли. Их три – сильное продвижение через пас, мощные рывки с мячом и черновая работа в обороне .

Первое выражается в умении удерживать мяч под давлением и обострять на подходах к финальной трети. Да, у Райана всего четыре передачи под удар, но его основная работа заключается в другом.

Гравенберх идет рядом с топ-10 лиги по количеству точных передач. И при этом здесь не только пасы ближнему или поперек. По точным передачам в финальную треть и продвигающим пасам голландец как раз в топ-10.

«При Клоппе «Ливерпуль» играл более прямолинейно и много контратаковал. Мы действительно хорошо справились, но у Слота важнее структура, продвижение через пас и розыгрыши из глубины», – анализировал сам игрок. Умение отклеиваться от опеки и принимать мяч в одиночестве помогает ему находить лишние секунды на решение.

Эпизод с ударом Мохамеда Салаха в перекладину против «Милана» начался именно с тонкого паса Райана на Диогу Жоту между линиями.

Второй навык Гравенберха – проходы с мячом на ведении. После восьми туров Райан по рывкам с входом в финальную треть (19) оказался в топ-10 АПЛ.

«Ему удобно с мячом, если он принимает его низко. Гравенберх может развернуться, поэтому редко теряет владение. Он вполне способен переводить игру из обороны в атаку. Райан двигается очень легко и создает преимущество, когда сразу же уходит в сторону», – важные детали от Слота. Голландец благодаря мощной работе корпусом и технике отрывается от соперников и дальше тащит мяч в свободную зону.

Так во время прессинга «Челси» он грамотно раскачал Ромео Лавию и продолжил движение.

В итоге «Ливерпуль» вышел из-под давления и закрепился на чужой половине. Умения Гравенберха сыграли решающую роль.

Во втором тайме Райан выиграл еще одну дуэль у бельгийца, но уже в центре поля. Он принял мяч дальней ногой, моментально развернулся и ушел от Лавии.

По пути он обыграл Мойсеса Кайседо и вывел Коди Гакпо на кросс.

«Есть несколько способов перегрузить пространство или преодолеть персональную опеку. Один из них – игрок, который может вести мяч, продвигать его через пас или переиграть кого-то. С Гравенберхом это стало возможно», – похвала Слота после победы над «Болоньей».

Но и про полезность Гравенберха без мяча забывать не стоит . «На позиции восьмерки вы больше атакуете и меньше защищаетесь. Но сейчас в обороне я справляюсь действительно хорошо, так что даже немного удивляю себя», – размышлял Райан.

Есть два направления. Во-первых, голландец резко прибавил в чтении игры и цепкости при единоборствах . В этом сезоне он входит в топ-10 лиги по отборам в финальной трети (5) и перехватам (12), а по возвратам владения (48) Гравенберх уступает только Диогу Далоту (55) и Илиману Ндиайю (50).

Подобный прогресс Райана помогает «Ливерпулю» сохранять компактность и добавляет надежности в непредвиденных ситуациях (потеря на своей половине). «Райан снова провел выдающуюся игру в атаке. Но если мы сосредоточимся только на его дриблинге, то забудем, насколько Гравенберх важен без мяча, где он проделывает большую работу и выигрывает много подборов», – подчеркивал Слот.

Во-вторых, Гравенберх покрывает большой объем и успевает практически везде . Помимо участия в прессинге, контроля опорной зоны в среднем блоке и противодействия контратакам Райан еще и активно помогает фулбекам (чаще Тренту) или садится в линию для снижения нагрузки на оборону.

У «Челси» был четкий план с использованием свободы за спиной Трента. Благодаря концентрации Гравенберха рывки Мало Гюсто удалось сделать менее опасными.

Резюмируем: сейчас Райан в топовой форме после перехода на новую позицию. Он полезен в продвижении мяча из глубины, рывках на ведении после дриблинга и покрытии огромного объема без мяча.

Есть ли недостатки? Гравенберх не так силен в забросах и допускает передачи за спину

Но остановимся и на минусах нынешней версии Гравенберха. Есть два аспекта – его разнообразие передач и контроль пространства между линиями .

При владении «Ливерпуля» Райан делает разрезающие передачи между линиями и тащит мяч на рывках, но длинные пасы и забросы за спину уже не так опасны. Иногда они выходят слишком сильными, а в других случаях голландец выполняет их рано и не совсем грамотно оценивает движение партнера.

Наглядный эпизод из игры с «Ноттингемом» (0:1). Гравенберха никто не накрывает на приеме, он видит намерения Салаха и закидывает за спину Алексу Морено. Передача не получилась (Мо не догнал мяч).

Такие моменты чуть ограничивают «Ливерпуль» при контроле. Вертикальность – один из возможных сценариев построения атаки, поэтому забросы для опорника очень важны. Райану еще предстоит выйти на новый уровень в этом элементе.

Другой ракурс – пока новая структура Слота в обороне не выглядит совсем идеальной, как может показаться исходя из результатов. Периодически соперники находят свободу между линиями.

Не всегда это прямая вина Гравенберха (иногда оба опорника находятся далеко друг от друга, а система теряет гибкость). Но и в зоне видимости Райана проходят подобные открывания.

Так Гюсто открылся чуть правее от Райана и разогнал атаку с последующим открыванием в штрафной.

В пользу Гравенберха его реакция на такие эпизоды. Он не выключается и сразу пытается все исправить. Но «Ливерпуль» все равно периодически испытывает проблемы из-за адаптации голландца к новым условиям в обороне.

При этом Райан сейчас приносит гораздо больше пользы, чем вреда . На позиции опорника в 4-2-3-1 он эффективно продвигает мяч в начале атаки, протаскивает мяч на ведении и делает очень много черновой работы.

«Он был невероятен сегодня. На «Сан-Сиро» играли невероятные голландцы, теперь настала очередь Райана», – очень мощные слова Слота после победы над «Миланом» (3:1). Звучит как начало эпохи нового топового игрока «Ливерпуля». Пока все выглядит многообещающе.

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Мегастарт «Ливерпуля» Слота: как изменилась игра, какие подводные камни?

Фото: Gettyimages /Julian Finney, Michael Regan