«Касереньо» – «Атлетико». Онлайн-трансляция начнется в 21:00

«Атлетико» в гостях сыграет с «Касереньо» в матче 2-го раунда Кубка Испании.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 21:00 по московскому времени. Игру в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 2». Статистика Кубка Испании Календарь Кубка Испании