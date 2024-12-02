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  • У Салаха 45 голов против топ-6 клубов АПЛ. Больше всех в матчах с «МЮ» – 12, с «Арсеналом» – 11, с «Сити» – 8
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У Салаха 45 голов против топ-6 клубов АПЛ. Больше всех в матчах с «МЮ» – 12, с «Арсеналом» – 11, с «Сити» – 8

Мохамед Салах забил 45 голов первой шестерке клубов АПЛ.

Вчера вингер «Ливерпуля» забил пенальти и отдал результативную передачу в матче с «Манчестер Сити» (2:0) в 13-м туре АПЛ. В общей сложности у него 8 голов и 5 ассистов в матчах с «горожанами». 

В матчах против «Манчестер Юнайтед» египтянин забил 12 голов и отдал 6 ассистов.

Против «Арсенала» Салах забил 11 голов и сделал 2 результативные передачи, а с «Тоттенхэмом» – забил 9 и отдал 2 передачи.

В играх с «Челси» у футболиста 5 голов и 4 ассиста.

С полной статистикой 32-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: твиттер Statman Dave
logoЛиверпуль
logoпремьер-лига Англия
logoМохамед Салах
logoТоттенхэм
logoМанчестер Юнайтед
logoМанчестер Сити
logoЧелси
logoАрсенал
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