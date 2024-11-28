Шалимов о том, что Станкович разбил скамейку в матче с «Ростовом»: «Тренеры, понимая, что результат непринципиален, поведением показывают, что это важно… На самом деле это не так»

Игорь Шалимов оценил реакцию Деяна Станковича на поражение в матче с «Ростовом» (1:2).

Тренер «Спартака » сломал пластиковое ограждение скамейки во время ответной игры 1/4 финала Фонбет Кубка России в Пути РПЛ (первый матч – 0:1).

«Тренерский штаб больше рассматривал это не как официальную игру, где надо биться, а как тренировочную.

Сейчас я странную вещь скажу: пусть Станкович разбил перегородку. Вот в этих играх тренеры, зачастую внутри понимая, что результат непринципиален, внешним видом и поведением показывают, что это настолько важно… А на самом деле это не так», — сказал экс-тренер «Краснодара» и «Урала».