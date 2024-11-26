Олусегун о возможном матче России и Нигерии: «Играть против белых – всегда хороший опыт. Для нас это будет отличный спарринг»
Олакунле Олусегун высказался о возможном матче сборных России и Нигерии.
«Я тоже что-то слышал про возможный матч сборных России и Нигерии. Буду рад, если эта игра все-таки состоится.
Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия – одна из лучших африканских сборных.
Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых – всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией», – сказал вингер «Краснодара».
Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м (Иван Карпов)
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Legalbet
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