Олусегун о возможном матче России и Нигерии: «Играть против белых – всегда хороший опыт. Для нас это будет отличный спарринг»

Олакунле Олусегун высказался о возможном матче сборных России и Нигерии.

«Я тоже что-то слышал про возможный матч сборных России и Нигерии . Буду рад, если эта игра все-таки состоится.

Эта игра будет одна из лучших для России за последнее время, потому что Нигерия – одна из лучших африканских сборных.

Но также это будет отличный спарринг и для нашей команды. Играть против белых – всегда хороший опыт. Думаю, все в сборной будут рады матчу с Россией», – сказал вингер «Краснодара ».

Россия может сыграть со сборной бразильской лиги, Нигерией, Буркина-Фасо и Кот-д’Ивуаром. Матч с Парагваем возможен только в 2026-м (Иван Карпов)