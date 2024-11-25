Аспас – защитнику «Барсы» Мартину после неудаления в конце 1-го тайма: «Тренер заменил тебя, увидев, что ты на мне сфолил». Жерар ответил форварду «Сельты»: «Незначительное нарушение»
Яго Аспас повздорил с Жераром Мартином в перерыве матча «Сельта» – «Барселона».
Команды сыграли вничью (2:2) в матче 14-го тура Ла Лиги.
На 45-й минуте встречи защитник каталонцев Жерар Мартин, у которого уже была желтая карточка, сбил в подкате форварда хозяев Яго Аспаса. Главный арбитр Сесар Сото Градо не удалил Мартина, но показал желтую карточку Аспасу за споры.
Перед выходом команд на 2-й тайм Аспас обратился к Мартину в подтрибунном помещении. Диалог попал в трансляцию DAZN.
«Ты сфолил на мне. Он (тренер «Барселоны» Ханс-Дитер Флик – Спортс’’) увидел это, поэтому он тебя меняет», – сказа нападающий «Сельты».
«Но это был незначительный фол», – ответил Аспасу защитник «Барселоны».
В перерыве Жерар Мартин был заменен – вместо него на поле вышел Эктор Форт.
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Marca
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