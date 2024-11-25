Василий Березуцкий возглавил «Сабах», контракт – на 2,5 года. Он работал в штабе Слуцкого в «Шанхае»
Василий Березуцкий назначен главным тренером «Сабаха».
42-летний специалист возглавил азербайджанский клуб, сменив на посту хорватского специалиста Крунослава Рендулича.
Соглашение с бывшим защитником ЦСКА подписано на 2,5 года.
«Сабах» занимает пятую позицию в чемпионате Азербайджана, набрав 19 очков в 14 играх. Команда не побеждает на протяжении семи матчей.
Василий Березуцкий ранее работал ассистентом в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».
Добавим, что «Сабах» прежде тренировал Мурад Мусаев – он работал с клубе с октября 2021 года по февраль 2024 года.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм «Сабаха»
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