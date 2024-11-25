  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Василий Березуцкий возглавил «Сабах», контракт – на 2,5 года. Он работал в штабе Слуцкого в «Шанхае»
32

Василий Березуцкий возглавил «Сабах», контракт – на 2,5 года. Он работал в штабе Слуцкого в «Шанхае»

Василий Березуцкий назначен главным тренером «Сабаха».

42-летний специалист возглавил азербайджанский клуб, сменив на посту хорватского специалиста Крунослава Рендулича.

Соглашение с бывшим защитником ЦСКА подписано на 2,5 года.

«Сабах» занимает пятую позицию в чемпионате Азербайджана, набрав 19 очков в 14 играх. Команда не побеждает на протяжении семи матчей.

Василий Березуцкий ранее работал ассистентом в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа».

Добавим, что «Сабах» прежде тренировал Мурад Мусаев – он работал с клубе с октября 2021 года по февраль 2024 года.

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: инстаграм «Сабаха»
logoВасилий Березуцкий
Сабах
Крунослав Рендулич
logoШанхай Шеньхуа
logoвысшая лига Азербайджан
logoпремьер-лига Россия
logoЦСКА
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Агент Тюкавина: «Кто соображает в футболе, видит, сколько Константин выполняет черновой работы. Я посмотрел таблицу ожидаемых голов – он на первом месте»
820 минут назад
Черчесов о работе в сборной Казахстана: «Оценка – на двоечку. Но идет работа, которая не видна. Нельзя было рассчитывать, что всех проедем»
719 минут назад
Эд Ширан извинился за то, что прервал интервью Аморима: «Ощущаю себя придурком. Не осознавал, что идет беседа»
425 минут назад
Александр Соболев: «Не каждый хороший футболист может заиграть в «Зените» и «Спартаке». Неделю носят на руках, а через неделю поливают говном с ног до головы»
3842 минуты назад
«Барселона» запустит продажу бриллиантов весом 0,5 карата из травы «Камп Ноу» к 125-летию клуба
26сегодня, 12:56Фото
Александр Соболев: «Я раньше в CS играл, а сейчас в Доту. Просто забываюсь там, отдыхаю от хейта»
1сегодня, 12:40Киберспорт
Гвардиола после 5 поражений «Сити» подряд: «Доверяю игрокам больше, чем когда-либо. Никто не хочет плохо выступать. Мой долг – найти выход»
13сегодня, 12:32
Михаил Кержаков назвал фигурное катание самой токсичной средой: «Зашел комменты почитать – такая вакханалия. 500 комментариев к новости – что там может быть?»
107сегодня, 12:06
Винисиус посетовал на расписание после травмы: «Сумасшедший календарь...»
33сегодня, 11:51
Соболев о негативных новостям о нем: «Спокойно отношусь. Если пишут, то ты чего-то стоишь. Получаю удовольствие, если Радимов говорит плохо, а потом переобувается»
43сегодня, 11:44
Ко всем новостям
Последние новости
Лига чемпионов Азии. «Аль-Наср» Роналду в гостях у «Аль-Гарафы», «Шанхай» Слуцкого сыграет с «Кванчжу» в среду
122 минуты назадLive
«Локомотив» принимает «Динамо». Красно-зеленые, приходите на кубковый домашний матч против бело-голубых!
23 минуты назадРеклама
Флик о ничьей с «Сельтой»: «Смотрю на вещи позитивно, «Барса» – молодая команда. Мы должны извлечь уроки, лучше защищаться, контролировать мяч. Не будем менять наш подход»
631 минуту назад
Титов о Станковиче в «Спартаке»: «Не шарахается из стороны в сторону, стабилизировал состав. В лучшую сторону отличается от Абаскаля, который мог менять по 5 человек»
553 минуты назад
«Обсудим на парковке». Кин поругался с фанатом «Ипсвича», оскорблявшим его после матча с «МЮ». Ирландец тренировал клуб 13 лет назад
1сегодня, 13:17
Даниил Зорин: «Спартак» – самый популярный клуб России. Не хватает поддержки болельщиков на стадионах, но мы ничего поделать не можем»
5сегодня, 13:14
Чемпионат Англии. «Ньюкасл» примет «Вест Хэм»
874сегодня, 13:09
Далот об Амориме: «Именно тот, кто нужен «МЮ». Требует, чтобы игроки упорно работали на команду. Его философия понятна, нужно еще несколько тренировок и игр, чтобы воплотить ее в жизнь»
7сегодня, 12:51
Чемпионат Италии. «Удинезе» в гостях у «Эмполи», «Венеция» против «Лечче»
122сегодня, 12:36
Гендиректор «Пари НН» о посещаемости: «Сейчас у нас ходит на тысячу больше, чем в прошлом сезоне. 4 человека на матче получили призы стоимостью более 100 тысяч рублей – хорошая мотивация»
6сегодня, 12:36