Василий Березуцкий возглавил «Сабах», контракт – на 2,5 года. Он работал в штабе Слуцкого в «Шанхае»

Василий Березуцкий назначен главным тренером «Сабаха».

42-летний специалист возглавил азербайджанский клуб, сменив на посту хорватского специалиста Крунослава Рендулича.

Соглашение с бывшим защитником ЦСКА подписано на 2,5 года.

«Сабах » занимает пятую позицию в чемпионате Азербайджана, набрав 19 очков в 14 играх. Команда не побеждает на протяжении семи матчей.

Василий Березуцкий ранее работал ассистентом в тренерском штабе Леонида Слуцкого в «Шанхай Шеньхуа ».

Добавим, что «Сабах» прежде тренировал Мурад Мусаев – он работал с клубе с октября 2021 года по февраль 2024 года.