«Барселона» хочет летом подписать защитников на оба фланга. Флик предупреждал о проблемах на краях еще после назначения

«Барселона» летом постарается укрепить фланги обороны.

Diario Sport сообщает, что главный тренер Ханс-Дитер Флик еще летом предупреждал о необходимости усиления этих позиций, однако сделать это не удалось, а зимой на трансферы рассчитывать не приходится.

Однако тренер вместе со спортивным директором Деку знают, что ближайшим летом нужно подписать на каждый фланг по одному игроку, способному бороться за место в стартовом составе. Флик хочет, чтобы конкуренция в этих зонах была выше, чем сейчас.