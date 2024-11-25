«Барселона» хочет летом подписать защитников на оба фланга. Флик предупреждал о проблемах на краях еще после назначения
«Барселона» летом постарается укрепить фланги обороны.
Diario Sport сообщает, что главный тренер Ханс-Дитер Флик еще летом предупреждал о необходимости усиления этих позиций, однако сделать это не удалось, а зимой на трансферы рассчитывать не приходится.
Однако тренер вместе со спортивным директором Деку знают, что ближайшим летом нужно подписать на каждый фланг по одному игроку, способному бороться за место в стартовом составе. Флик хочет, чтобы конкуренция в этих зонах была выше, чем сейчас.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Diario Sport
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