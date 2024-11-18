Петр Зелиньски: «Роналду – один из лучших в истории, захотелось фото. Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол?»
Петр Зелиньски не согласился с критикой за снимок с Криштиану Роналду.
Ранее его и Николу Залевского обвинил в недостойном поведении экс-защитник сборной Польши Яцек Бонк.
«Мы с Николой подошли к нему, попросили сфотографироваться и сделали это. Ни у Криштиану, ни у нас не было с этим проблем, вот и все.
Меня не интересует, что происходит в социальных сетях. Для меня Криштиану Роналду – один из лучших игроков в истории футбола. Мне захотелось сфотографироваться, и я это сделал. Вот и все. Почему это что-то недостойное?
Мы проиграли матч, но что я должен был сделать? Забиться в угол? Я подошел к нему, попросил сфотографироваться – и все. Это то, что мне хотелось сделать. Бонк имеет право на собственное мнение. Но я не думаю, что в этом было что-то плохое», – сказал хавбек «Интера» и сборной Польши.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Goal
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