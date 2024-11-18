Индзаги, Гасперини и Мотта поборются за приз тренеру года в Серии А, «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» – за награду лучшему клубу
Симоне Индзаги может быть признан тренером года в Серии А.
Возглавляющий «Интер» специалист входит в тройку претендентов на приз, который вручат по итогам 2024-го. Церемония пройдет 2 декабря.
Также на награду претендуют Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Тиаго Мотта («Болонья» / «Ювентус»).
«Интер», «Аталанта» и «Ювентус» поборются за звание лучшего клуба года. Рефери года имеют шансы стать Даниэле Орсато, Марко Ди Белло и Марко Гуида.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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