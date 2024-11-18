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Индзаги, Гасперини и Мотта поборются за приз тренеру года в Серии А, «Интер», «Ювентус» и «Аталанта» – за награду лучшему клубу

Симоне Индзаги может быть признан тренером года в Серии А.

Возглавляющий «Интер» специалист входит в тройку претендентов на приз, который вручат по итогам 2024-го. Церемония пройдет 2 декабря.

Также на награду претендуют Джан Пьеро Гасперини («Аталанта») и Тиаго МоттаБолонья» / «Ювентус»).

«Интер», «Аталанта» и «Ювентус» поборются за звание лучшего клуба года. Рефери года имеют шансы стать Даниэле Орсато, Марко Ди Белло и Марко Гуида.

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Football Italia
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logoДжан Пьеро Гасперини
Даниэле Орсато
Марко Гуида
Марко Ди Белло
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