«Атлетико» уже 5 месяцев присматривает замену Симеоне. В случае гипотетического ухода тренера могут позвать Торреса, Энрике, Клоппа, Эмери или Марселино (Relevo)

Диего Симеоне может покинуть «Атлетико».

По информации Relevo, клуб уже в течение пяти месяцев изучает рынок для поиска замены главному тренеру.

Цель спортивного менеджмента состоит в том, чтобы его гипотетический уход не застал клуб врасплох. В связи с этим, хотя это и не является экстренной мерой, «Атлетико» уже с лета изучает различные варианты.

Подчеркивается, что отставка может быть добровольной, согласованной или форсированный, на данный момент речь идет не о результатах клуба, а об общей политике клуба. В «Атлетико» уважают Симеоне, но все сильнее ощущают, что, несмотря на обновление состава в этом сезоне, ему становится гораздо сложнее, чем раньше, поддерживать уровень команды. В руководстве не удовлетворены текущими результатами и считают, что финансовые вложения в команду должны окупиться.

Отмечается, что продление контракта аргентинца до 2027 года было осуществлено не только для усиления мотивация тренера, но и ради распределения его высокой зарплаты на несколько лет и сохранения платежных возможностей клуба. Симеоне получает почти 4 млн евро в месяц до вычета налогов. Продление помогло снизить его зарплату за сезон на 45-55%.

Кроме того, приход нового спортивного директора Карлоса Бусеро повлиял на ухудшение отношений главного тренера с клубом. Утверждается, что он старается ограничить обязанности Симеоне, который раньше решал практически все вопросы. Также Бусеро не стремился подписывать в «Атлетико» Джулиано Симеоне, сына главного тренера.

У «Атлетико» есть ряд кандидатов на должность тренера, которые уже давно пользуются большой популярностью. Одним из фаворитов считается Фернандо Торрес, также называются Юрген Клопп, Луис Энрике, Маурисио Почеттино, Унаи Эмери и Марселино Гарсиа Тораль. К тому же Бусеро ранее работал с Хуленом Лопетеги и Луисом де ла Фуэнте, которых высоко ценит.