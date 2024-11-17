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Игроки «Леванте» вышли на матч в «грязных» футболках – акцию посвятили ликвидаторам последствий наводнения в Испании. Форму выставят на аукцион, деньги пойдут на помощь пострадавшим

Игроки «Леванте» поддержали ликвидаторов последствий наводнения в Испании.

Субботний матч «Леванте» – «Эльче» (1:1) в рамках 15-го тура Сегунды стал первой игрой на территории провинции Валенсия после наводнения в Испании в конце октября.

На востоке и юге Испании прошли сильные ливни и шторм «Дана» – в результате стихийного бедствия погибло более 200 человек. 

Футболисты «Леванте» вышли на матч в футболках с имитированными пятнами от грязи и надписью: «В знак уважения ко всем, кто был рядом, когда вы были нам нужны». Акцию посвятили людям, помогавшим справляться с последствиями наводнения.

Сообщается, что с понедельника футболки игроков «Леванте» будут выставлены на аукцион по стартовой цене в 100 евро. Вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим.

Фото: x.com/LevanteUD

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
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