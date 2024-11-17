Игроки «Леванте» вышли на матч в «грязных» футболках – акцию посвятили ликвидаторам последствий наводнения в Испании. Форму выставят на аукцион, деньги пойдут на помощь пострадавшим
Игроки «Леванте» поддержали ликвидаторов последствий наводнения в Испании.
Субботний матч «Леванте» – «Эльче» (1:1) в рамках 15-го тура Сегунды стал первой игрой на территории провинции Валенсия после наводнения в Испании в конце октября.
На востоке и юге Испании прошли сильные ливни и шторм «Дана» – в результате стихийного бедствия погибло более 200 человек.
Футболисты «Леванте» вышли на матч в футболках с имитированными пятнами от грязи и надписью: «В знак уважения ко всем, кто был рядом, когда вы были нам нужны». Акцию посвятили людям, помогавшим справляться с последствиями наводнения.
Сообщается, что с понедельника футболки игроков «Леванте» будут выставлены на аукцион по стартовой цене в 100 евро. Вырученные средства будут направлены на помощь пострадавшим.
Фото: x.com/LevanteUD
Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Relevo
Рекомендуем
Материалы по теме
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости