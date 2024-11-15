Илья Самошников: «Батя-полицейский сказал: «Если проколешь себе ухо, я тебя в обезьяннике закрою». Желание вставить сережку резко отпало»

Илья Самошников рассказал, насколько плохо его отец относится к серьгам.

– Ты не совсем типичный футболист в том плане, что у тебя нет татуировок и сережек, и волосы ты не красишь. Были когда-то мысли на этот счет?

– Что касается сережек, однажды батя – он в полиции работал – сказал мне такую прекрасную вещь: «Если проколешь себе ухо, я тебя в обезьяннике закрою». И тогда желание пробить ухо и вставить сережку резко отпало.

В плане покраски волос у меня никогда не было таких мыслей. Просто я с детства был светлый, и когда пошла мода краситься именно в светлый, мне это было не нужно. Потом уже, когда начал темнеть, были мысли сделать мелирование. Но потом каким-то чудным образом это желание прошло.

А в плане татуировок могу честно сказать, что на протяжении лет семи хочу сделать, но уверен, что не сделаю. Даже эскизы примерять ездил.

Бывают моменты, когда плохое настроение, негатив какой-то, ты хочешь что-то сделать, и первое, что в голову приходит, это татуировка. Но негатив уходит, и ты такой: «Да ну на фиг, я же 27 лет прожил без нее, зачем она нужна?»

Поэтому – да, хотел, татуировки мне всегда нравились, но, наверное, я все-таки не приду к этому, – сказал футболист «Локомотива ».