У Месси 6 голов в 10 матчах за Аргентину в 2024 году. Лионель забивал Гватемале, Канаде и Боливии
Лионель Месси забил 6 голов в 10 матчах за Аргентину в 2024 году.
Нападающий отметился голами в 3 матчах – он сделал дубль в товарищеской игре с Гватемалой (4:1), забил гол Канаде (2:0) в полуфинале Кубка Америки и сделал хет-трик в матче с Боливией (6:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.
В последнем матче с Парагваем (1:2) капитан не совершил результативных действий.
Таким образом, Месси также не забил Эквадору в двух матчах, Чили, Колумбии, Венесуэле и Канаде в первом их матче на Кубке Америки.
С полной статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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