У Месси 6 голов в 10 матчах за Аргентину в 2024 году. Лионель забивал Гватемале, Канаде и Боливии

Лионель Месси забил 6 голов в 10 матчах за Аргентину в 2024 году.

Нападающий отметился голами в 3 матчах – он сделал дубль в товарищеской игре с Гватемалой (4:1), забил гол Канаде (2:0) в полуфинале Кубка Америки и сделал хет-трик в матче с Боливией (6:0) в рамках квалификации ЧМ-2026.

В последнем матче с Парагваем (1:2) капитан не совершил результативных действий.

Таким образом, Месси также не забил Эквадору в двух матчах, Чили, Колумбии, Венесуэле и Канаде в первом их матче на Кубке Америки.

С полной статистикой 37-летнего футболиста можно ознакомиться здесь .