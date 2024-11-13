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Селюк о Дзюбе: «Считает, у него великая карьера, но заканчивает в «Акроне», на любом стадионе его поносят. В Турции обкакался»

Дмитрий Селюк высказался о словах Артема Дзюбы в адрес агентов.

Форвард «Акрона» ранее заявил: «Агенты в российском футболе – зло, они не нужны. Когда у него 10-15 человек в системе, он не будет усираться ради одного – терпи, обтекай, лет через пять выстрелим. Кошмар».

«Действительно, процентов 90 из футбольных агентов – это зло, потому что это не агенты, а это перекупщики, люди, которые используют футболистов для определенных целей. Просто люди не понимают агентскую деятельность, в России она просто перевернута.  

Однако возьмем такую ситуацию: молодой талантливый футболист занимается только спортом, но он не подкован юридически и к жизненным ситуациям. Они порой двух слов связать не могут. Любого мальчика просто разведут! Даже так – если я дам Дзюбе прочитать контракт, он не поймет, что там – вода или бульон, к чему надо внимательно отнестись, какие слова ему могут далее помешать. 

Наверное, если бы все так не нужно было, то тогда никто бы этим не пользовался. Я понимаю, что Артем советует, он молодец, талантливый футболист, назабивал много мячей, в шоу-бизнесе у него тоже все хорошо, претензий нет. Но когда он, футболист, играет и в то же время пиарит себя в программах, где он прячется под юбкой у бабушки и там нюхает не знаю что... 

Он считает, что ему никто не нужен, но почему-то всегда от его лица выступает некий Леонид Гольдман, который, кстати, звонил мне, чтобы Артем перешел в «Химки». Не сам Артем звонил, а Гольдман. Если Артем считает, что он талантливый футболист, который мог играть в Европе, мог достичь определенного уровня, если он считает, что у него великая карьера, но заканчивает ее в «Акроне», а на любом стадионе на него плюют, поносят и обзывают – ну, не знаю. Я считаю, что гораздо лучше карьера у Франческо Тотти, который играл в одной команде, перед ним преклоняются все болельщики, уважает вся страна.

«Артему повезло, что он попал в «Зенит». Там он, естественно, назабивал голы. Но я думаю, что в расцвете своей карьеры он мог бы играть на западе, играть в Европе, добиться там определенных результатов. В итоге мы видели, где он играл. Все сам, значит. Сам он может взять в руки агрегат и подержать его. 

Артем пошел в Турцию, мягко говоря, там обкакался и вернулся. И сейчас на каждом стадионе его освистывают и оплевывают. Для меня странно, что игрок провел свою карьеру так, что к нему таким образом относятся. И почему не нашелся не то, что агент, а просто человек рядом, который подсказал бы ему – вот так не делай и не говори? Тебе везде кричат гадости. Я понимаю, что в историю можно и задницей войти, но было бы гораздо лучше, если бы Артему везде аплодировали и восторгались им. 

У Дзюбы некоторые моменты не получились, сейчас он в «Акроне». Если бы у него был нормальный агент, он мог бы сейчас играть в Саудовской Аравии, где собраны все звезды мирового футбола. И я думаю, что он сам «Акрону» платит, а не наоборот, ведь такие суммы «Акрон» вряд ли потянет», – заявил агент Дмитрий Селюк

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Odds.ru
logoХимки
logoАртем Дзюба
logoпремьер-лига Россия
logoвысшая лига Турция
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logoвысшая лига Саудовская Аравия
logoАдана Демирспор
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Леонид Гольдман
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