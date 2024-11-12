Чеферин и другие сотрудники УЕФА 16 раз пользовались частным самолетом во время Евро-2024 – президент трижды побывал дома. Сборным рекомендовалось летать поменьше из-за влияния на климат

В УЕФА пользовались частным самолетом во время Евро, вопреки своим рекомендациям.

The Times пишет, что президент организации Александер Чеферин, а также другие высокопоставленные лица регулярно совершали перелеты на воздушном транспорте стоимостью 20 млн фунтов. В то же время сборные, принимавшие участие в турнире, просили избегать перелетов, чтобы не оказывать дополнительного негативного влияния на климат.

УЕФА на прошлой неделе отчитался о том, что в сравнении с Евро-2016 было совершено на 75% меньше частных авиарейсов, а 90% персонала, обслуживавшего турнир, передвигалось внутри Германии на общественном транспорте.

При этом в отчете не указано, что Чеферин на 12-местном Bombardier Challenger 604 трижды летал во время чемпионата Европы в Любляну, к себе домой, и на нем же перемещался между немецкими городами, в которых проходили игры.

В период с 15 июня по 9 июля воздушное судно D-AAAX совершило 16 рейсов, один из которых – 14-минутный перелет между Дюссельдорфом и Дортмундом. Такое же путешествие на машине заняло бы менее часа. При этом в 9 часов вечера того же дня самолет отправился из Дортмунда в Штутгарт (время полета – 38 минут), где на следующий день Чеферин наблюдал за игрой Германии с Венгрией.

Примечательно, что 4 июля, вернувшись в Словению, президент УЕФА в интервью высказался о борьбе с изменением климата: «Важно то, что мы явно делаем нечто ужасное с нашей планетой».

Уже 5-го самолет из Любляны отправился в Штутгарт на очередную игру сборной Германии, а после матча – в Дюссельдорф, где расположен «основной» отель Чеферина во время Евро-2024 .

УЕФА в ответ на обращение The Times сообщил: «Некоторые рейсы из вашего списка использовались в представительских целях, были запланированы и рассчитаны в рамках общей стратегии устойчивого развития турнира. Рейсы, которыми пользовались президент УЕФА и другие руководители, были предназначены исключительно для поездок в города Германии и Любляну.

Кроме того, просим обратить внимание на то, что президент УЕФА каждый раз перемещался между Дюссельдорфом и Дортмундом на электромобиле [BYD], а не на частном самолете, как предполагается в вашем списке. Этот же электромобиль использовался и для других многочисленных междугородних переездов в течение всего турнира».