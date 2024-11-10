У Слота в «Ливерпуле» 15 побед, ничья и поражение. Всухую выиграны 9 из 17 матчей

«Ливерпуль» не проигрывает 13 матчей.

Команда Арне Слота обыграла «Астон Виллу » (2:0) в 11-м туре АПЛ .

Единственное поражение «красных» при новом тренере – от «Ноттингем Форест» (0:1) 14 сентября.

Еще 15 матчей были выиграны, в одном была ничья. Из 17 игр в этом сезоне «Ливерпуль » всухую победил в 9. 24 ноября он встретится с «Саутгемптоном».

В АПЛ «Ливерпуль» лидирует с отрывом в 5 очков от «Ман Сити».