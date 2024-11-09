Де ла Фуэнте о молодых футболистах: «Барселона» проделывает фантастическую работу. Если бы не дали шанс Касадо, мы бы не увидели, на что он способен»
Луис де ла Фуэнте похвалил «Барселону» за работу с молодыми футболистами.
В сборную Испании на матчи Лиги наций вызваны четыре футболиста из каталонского клуба.
«Мы не смотрим клубную принадлежность футболистов. Мы ценим их уровень.
«Барселона» проделывает фантастическую работу – то, как они предоставляют игрокам возможности. Команда, в которой есть молодые таланты, не проигрывает. Это хорошо для испанского футбола.
Это все благодаря доверию, решимости. Есть очень хорошие футболисты, которым это необходимо, чтобы показать себя.
Если бы «Барселона» не дала шанс Марку Касадо, мы, вероятно, не увидели бы, на что он способен. Ему еще есть куда совершенствоваться», – сказал главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Football Espana
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