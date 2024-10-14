Ринат Билялетдинов о Мвила: «Не замечал в его поведении депрессию. Он не демонстрировал особого рвения – игрок с агентом считали, что тренироваться много не надо»

Ринат Билялетдинов прокомментировал слова Янна Мвила о депрессии.

Бывший полузащитник «Рубина» так описал период игры в России: «Получал 500 тысяч евро в месяц, но у меня была депрессия. Деньги были ни к чему – я не мог сесть в самолет, принимал таблетки, мне делали укол, чтобы я заснул».

«Не замечал в его поведении депрессию. Он тренировался, но особого рвения не демонстрировал. У него был высокий уровень мастерства, и игрок с агентом считали, что тренироваться много не надо.

Может быть, у него была депрессия, потому что не мог потратить свою зарплату в России, ему не было интересно у нас. При этом он не высказывал желания покинуть Казань. Было одно пожелание от агентов – поменьше тренироваться, особенно на сборах.

Еще были моменты, когда у Мвила была травма, он уезжал, а наши врачи даже не знали, в каком состоянии прибывает игрок. Общение происходило только по телефону, поэтому сроки восстановления были расплывчаты», – сказал экс-тренер «Рубина ».