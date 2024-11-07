Клеберсон о тен Хаге: «Жаль, что он ушел из «МЮ», но футбол – это победы и трофеи. Люди хотят быстрых результатов, не имея терпения»

Клеберсон высказался об уходе Эрика тен Хага из «Манчестер Юнайтед».

«МЮ» объявил об отставке нидерландского специалиста 28 октября. Новым главным тренером назначен Рубен Аморим из «Спортинга» – он приступит к обязанностям 11 ноября, до этого момента команду будет возглавлять Руд ван Нистелрой .

«Мне жаль, что Эрик тен Хаг ушел из «Юнайтед», но мы знаем, что футбол – это победы и трофеи, и люди в этой сфере хотят быстрых результатов, не имея терпения.

Но увидеть Руда [ван Нистелроя] у кромки поля в матче против «Лестера» было для меня настоящим счастьем, потому что я хорошо его знаю. Знаю, насколько он готов к этой роли и как способен вернуть былой дух в «Юнайтед».

Видеть его на бровке было здорово, как друга, и я был действительно рад за него», – сказал экс-хавбек «Манчестер Юнайтед » для Unibet.

Клеберсон о ван Нистелрое: «Хотел бы увидеть Руда во главе «МЮ». Он многому научился у Фергюсона, знает клуб, игроки будут его слушать, он был великим футболистом»