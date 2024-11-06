Ярошик возглавил «Шахтер» из Караганды. Клуб вылетел из премьер-лиги Казахстана
Иржи Ярошик возглавил «Шахтер» из Караганды, вылетевший из премьер-лиги Казахстана.
Отмечается, что, помимо тренерских обязанностей, 47-летний чешский специалист будет заниматься «повышением профессионализма карагандинских футбольных специалистов».
Новым исполнительным директором клуба назначен бизнесмен Талгат Дюсеков.
Ярошик был главным тренером «Оренбурга» с июня по август 2023 года и покинул клуб по семейным обстоятельствам.
Ранее бывший игрок ЦСКА и «Челси» работал в молодежной команде «Спарты», «Словане» и других чешских клубах.
«Шахтер» с 10 очками в 24 играх занимает текущее 13‑е место в турнирной таблице премьер-лиги Казахстана. Клуб уже лишился шансов на сохранение места в элите.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: сайт «Шахтера» Караганда
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