Дьокереш о 4:1: «Спортинг» мог забивать больше, «Ман Сити» – тоже. Будем очень скучать по Амориму»
«Спортинг» выиграл матч 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов со счетом 4:1. Шведский нападающий оформил хет-трик.
«Всегда приятно забивать, а еще лучше – оформлять хет-трик. Самое важное – победа в матче, так что для нас это был прекрасный вечер.
Мы знали, что матч будет трудным, и начали его не очень хорошо. Мы знали, что они дадут нам пространство, и мы могли забить больше четырех мячей, чесли честно. Они тоже могли забить больше.
Когда играешь с более сильными соперниками, нужно повышать свой уровень. Я старался продолжать делать то, что делал».
Об уходе Рубена Аморима в «Манчестер Юнайтед»
«Мы будем очень скучать по нему. Мы вместе добились потрясающих результатов. Нам будет не хватать его и других членов тренерского штаба, которые уйдут. Мы должны смотреть вперед и решать стоящие перед нами задачи», – сказал Дьокереш.
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