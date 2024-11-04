«Милану» тяжело с испанцами – плюсовой баланс лишь с двумя клубами из 11. Но с «Реалом» – равный

В истории были даже 5:0 с голом Анчелотти «Реалу».

«Реал» – «Милан» – отличная вывеска в четвертом туре Лиги чемпионов! Действующий победитель справедливо считается фаворитом, а миланцам придется опять преодолевать испанское сопротивление.

Оказывается, во всей своей еврокубковой истории у «Милана» с этим проблемы.

Положительный баланс – с «Депортиво» и «Севильей», но от одних с треском вылетали, а с другими сыграли лишь однажды

Баланс личных встреч считаем положительным, если побед больше, чем у соперника, отрицательным – если меньше, равным – если одинаково. У «Милана» в истории было 11 испанских соперников в еврокубках. Чаще обыграли только двоих.

● С «Депортиво» за четыре розыгрыша ЛЧ «Милан» пересекался трижды. В группах матчи не так памятны, а вот 4:1 и 0:4 в четвертьфинале сезона-2003/04 запомнились надолго. И все же итальянцы побеждали три раза, испанцы – два , еще раз была ничья.

● С «Севильей» «Милан» играл лишь однажды – выиграл Суперкубок-2007 . Матч навсегда запомнился из-за трагедии – за три дня до него в возрасте 22 лет умер полузащитник «Севильи» Антонио Пуэрта. Игра находилась под угрозой срыва, но испанцы все-таки вышли на поле. Первыми открыли счет, празднуя, показывали на небо, посвящая гол Пуэрте. И все равно проиграли 1:3. Больше пока «Милан» и «Севилья» не встречались.

● Поровну побед у «Милана» с «Реалом» (об этом позже), «Атлетиком» и «Спортингом» . С басками – победа и поражение в Кубке УЕФА в 1976 году, но вылет (1:4, 3:1), с хихонцами – то же самое через 11 лет, но проход (0:1, 3:0).

● Остальным шести командам «Милан» чаще уступал. Например, «Барселоне» – пять побед против восьми . Здесь любопытно, что в плей-офф «Барса» все четыре раза выбивала «Милан», а в финалах оба раза уступила – в двухматчевом Суперкубке-1989 и в решающей игре ЛЧ в 1994 году.

С «Атлетико» и «Бетисом» – только по одной победе в четырех матчах , первым он проиграл трижды, вторым – дважды. А с «Эспаньолом», «Сельтой» и «Малагой» было по две игры – ничья плюс поражение .

Получается, с двумя испанскими командами баланс положительный, с тремя – равный, с шестью – отрицательный. Всего у «Милана» 59 игр с ними – 19 побед и 26 поражений. Разница мячей – 78:88.

Впрочем, с англичанами у «Милана» ровно такая же история, и процент побед даже чуть пониже. А вот с клубами из Германии и Франции дела обстоят заметно лучше.

С «Реалом» – 6:6, но в пользу испанцев – победа в финале

Из испанцев «Милан» чаще всего встречался с «Барселоной» – 19 раз. На втором месте «Реал» – с ним сыграли 15 матчей: по шесть побед при трех ничьих.

Большинство матчей – девять – прошли в прошлом веке. В начале еврокубковой истории – еще в 1950/1960-х «Реал» дважды выбивал «Милан» из Кубка чемпионов. Итальянцы тем же ответили в 1989-м – весной победили испанцев в полуфинале, а осенью – в 1/8-й. Но у «Реала» есть свой железный аргумент – победа над «Миланом» в финале КЧ-1957/58.

Следующий этап – уже в новом веке, но там – шесть матчей в группах, откуда «Реал» и «Милан» вместе дружно выходили. И тут все ровно – у каждого по две победы при двух ничьих. Так что в плей-офф они не играли с 1989 года.

Из тех матчей неожиданным был исход разве что на «Бернабеу» в 2009-м – 2:3 с голами Рауля и Ройстона Дренте у «Реала», точным ударом Андреа Пирло и дублем Пато у «Милана». Победу итальянцев оценивали всего в 15% вероятности (коэффициент – 6.58).

«Милан» бил 5:0 «Реал», а начинал разгром Анчелотти. Потом они обменивались победами в группе с «Локомотивом»

Финал Кубка чемпионов в 1958 году в любом случае памятен – команды дважды обменялись голами во втором тайме, а в дополнительное время победу «Реалу» принес Франсиско Хенто, который до 2024 года удерживал рекорд по победам в КЧ/ЛЧ (их шесть, весной достижение повторили четыре игрока «Реала»).

В конце 1980-х сильный «Милан» устроил «Реалу» кошмар на поздней стадии КЧ. Они пересеклись в полуфинале сезона-1988/89 – и «Реал» после домашних 1:1 получил в Милане 0:5. Юрий Карман и Юрий Корзаченко рассказывали в «Энциклопедии мирового футбола», что игра в Мадриде принесла более $5 миллионов чистого дохода (очень солидные цифры по тем временам), а по телевидению за ней следило более полумиллиона зрителей.

В Милане забивали пять разных футболистов – и сплошь звезды. Разгром начался с супергола Карло Анчелотти дальним ударом. А какой дриблинг!

А дальше Франк Райкард и Руд Гуллит забили головой – 3:0 к перерыву. Главный тренер «Милана» Арриго Сакки признался, что во втором тайме просто расслабился, смотрел футбол и слушал болельщиков. А те порадовались голам Марко ван Бастена и Роберто Донадони. 5:0 в полуфинале над «Реалом»!

Омрачала радость только травма Гуллита – поначалу не было понятно, сыграет ли голландец в финале. Сыграл – да еще как: оформил дубль, а «Милан» поколотил «Стяуа» 4:0.

А в сезоне-2002/03 «Реал» и «Милан» пересеклись во втором групповом этапе с дортмундской «Боруссией» и «Локомотивом». «Локо» тогда набрал лишь очко, но где – на «Сантьяго Бернабеу», после чего навсегда запомнилось имя Беннета Мнгуни. А мог бы забрать и все три – если бы не как минимум спорные судейские решения.

Потеря очков с «Локо» чуть не стоила «Реалу» места в четвертьфинале. После поражения в первом туре в Милане из-за гола Андрея Шевченко (0:1) итальянцев нужно было обыгрывать в пятом – получилось благодаря дублю Рауля (после стартовой неудачи он пообещал выйти из группы – и помог это сделать) и голу Гути (3:1). Хотя экс-игрок «Барселоны» Ривалдо и тут нашел как уколоть «Реал» – забил ему теперь за «Милан». Для четвертьфинала потом осталось одолеть «Локомотив» в Москве, что и было сделано, хоть и не без труда.

Как мы помним, «Реал» выдал грандиозные матчи с «МЮ» в 1/4, но вылетел от «Ювентуса», который в итоге проиграл финал «Милану».

Что еще интересно: «Реал» и «Милан» пересекались в восьми сезонах еврокубков, и в первых шести это вело к обязательному участию в финале одной из этих команд, а в пяти из них – к победам («Реала» – дважды, «Милана» – трижды).

Но в последних двух, когда они встречались – в сезонах-2009/10 и 2010/22 – уже ни «Реал», ни «Милан» в финал не выходили и трофей не брали. То есть примета все шесть раз сработала еще с 1950-х, но с 2009-го – перестала.

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Что теперь ждать от встречи «Реала» и «Милана»? Букмекеры определяют испанцев явными фаворитами с 69% вероятности победы (коэффициент 1.44). На успех «Милана» – всего 15% (6.75). Голы точно будут – даже ТБ2,5 идет всего за 1.42, а ТБ3 – за 1.70.

Матч состоится во вторник, 5 ноября. Начало – в 23:00 по московскому времени.

Ставки на Спортсе

Фото: Gettyimages.ru /Claudio Villa, Jasper Juinen, Jamie McDonald, Simon Bruty