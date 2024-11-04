Лаутаро пинал рекламные щиты из-за 7 добавленных минут в матче с «Венецией» – «Интер» пропустил, но гол отменили. Форвард сказал: «Футбол не будет двигаться вперед, если продолжим в том же духе»

Лаутаро Мартинес выразил недовольство добавленным временем в матче с «Венецией».

«Интер » одержал победу со счетом 1:0 в матче 11-го тура Серии А.

На седьмой добавленной минуте Венеция сравняла счет.

Главный арбитр встречи Мария-Соле Феррьери-Капути дала финальный свисток. Затем, уже после окончания матча, на протяжении 2-3 минут шла проверка гола гостей, и в итоге взятие ворот отменили из-за игры рукой.

Из-за этого форвард «Интера» Лаутаро Мартинес , который уже был заменен, ругался и пинал рекламные щиты, которые находились около скамейки запасных.

«Чтобы двигаться вперед, нам всем нужно совершенствоваться. Если мы продолжим в том же духе, футбол не будет двигаться вперед. Гнев обусловлен этим, а не от пропущенным голом», – сказал Лаутаро Мартинес.