Газзаев о 2-м месте Слуцкого в Китае: «Отличный результат для первого года работы. Непростой регион, сложный чемпионат» 

Валерий Газзаев оценил результат Леонида Слуцкого в Китае.

«Шанхай Шеньхуа » занял второе место в чемпионате Китая по итогам сезона, уступив один балл чемпиону «Шанхай Порт». Под руководством российского специалиста «Шанхай Шеньхуа» показал лучший результат за 16 лет в чемпионате Китая.

«Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю.

Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», – сказал заслуженный тренер России.