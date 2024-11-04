Газзаев о 2-м месте Слуцкого в Китае: «Отличный результат для первого года работы. Непростой регион, сложный чемпионат»
Валерий Газзаев оценил результат Леонида Слуцкого в Китае.
«Шанхай Шеньхуа» занял второе место в чемпионате Китая по итогам сезона, уступив один балл чемпиону «Шанхай Порт». Под руководством российского специалиста «Шанхай Шеньхуа» показал лучший результат за 16 лет в чемпионате Китая.
«Это хороший, положительный результат, второе место и всего лишь одно поражение. Естественно, еще стоит учитывать то, что это непростой регион, и азиатский футбол сильно отличается от европейского. Поэтому для первого года работы это отличный результат, с чем я его и поздравляю.
Это очень непростой, даже сложный чемпионат. И поэтому его работу можно назвать успешной», – сказал заслуженный тренер России.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Известия»
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