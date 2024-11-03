Иньиго о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «В футболе происходят такие вещи, их нужно принять. Я рад, что остался и могу провести два замечательных года в лучшей команде мира»

Иньиго Мартинес высказался о сложностях с регистрацией игроков «Барселоны».

– Летом возникли проблемы с регистрацией. Как ты это пережил?

– Больше страдаешь из-за семьи. Я занимаюсь футболом уже давно и знаю, как это работает. Когда вы не одиноки и вам приходится тянуть за собой других людей, не очень приятно ждать до последнего момента, честно говоря.

Однако в футбольном мире происходят такие вещи, и в конце концов их нужно принять такими, какие они есть. Я хотел быть и продолжать играть здесь, и в конце концов это случилось. Я рад, что могу остаться.

– У тебя остается один год контракта с условием автоматического продления. Ты думаешь о будущем в «Барсе»?

– Сейчас я думаю о том, чтобы сыграть как можно больше матчей, что позволит мне активировать дополнительный год. Естественно и нормально, не оказывая давления на себя, и если это произойдет, то произойдет. Если нет, я скажу, что провел в «Барсе» два замечательных года и что я был в лучшей команде в мире, – заявил защитник каталонцев.