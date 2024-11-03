Иньиго о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «В футболе происходят такие вещи, их нужно принять. Я рад, что остался и могу провести два замечательных года в лучшей команде мира»
– Летом возникли проблемы с регистрацией. Как ты это пережил?
– Больше страдаешь из-за семьи. Я занимаюсь футболом уже давно и знаю, как это работает. Когда вы не одиноки и вам приходится тянуть за собой других людей, не очень приятно ждать до последнего момента, честно говоря.
Однако в футбольном мире происходят такие вещи, и в конце концов их нужно принять такими, какие они есть. Я хотел быть и продолжать играть здесь, и в конце концов это случилось. Я рад, что могу остаться.
– У тебя остается один год контракта с условием автоматического продления. Ты думаешь о будущем в «Барсе»?
– Сейчас я думаю о том, чтобы сыграть как можно больше матчей, что позволит мне активировать дополнительный год. Естественно и нормально, не оказывая давления на себя, и если это произойдет, то произойдет. Если нет, я скажу, что провел в «Барсе» два замечательных года и что я был в лучшей команде в мире, – заявил защитник каталонцев.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий