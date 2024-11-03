  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Иньиго о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «В футболе происходят такие вещи, их нужно принять. Я рад, что остался и могу провести два замечательных года в лучшей команде мира»
4

Иньиго о проблемах с регистрацией в «Барсе»: «В футболе происходят такие вещи, их нужно принять. Я рад, что остался и могу провести два замечательных года в лучшей команде мира»

Иньиго Мартинес высказался о сложностях с регистрацией игроков «Барселоны».

– Летом возникли проблемы с регистрацией. Как ты это пережил?

– Больше страдаешь из-за семьи. Я занимаюсь футболом уже давно и знаю, как это работает. Когда вы не одиноки и вам приходится тянуть за собой других людей, не очень приятно ждать до последнего момента, честно говоря.

Однако в футбольном мире происходят такие вещи, и в конце концов их нужно принять такими, какие они есть. Я хотел быть и продолжать играть здесь, и в конце концов это случилось. Я рад, что могу остаться.

– У тебя остается один год контракта с условием автоматического продления. Ты думаешь о будущем в «Барсе»?

– Сейчас я думаю о том, чтобы сыграть как можно больше матчей, что позволит мне активировать дополнительный год. Естественно и нормально, не оказывая давления на себя, и если это произойдет, то произойдет. Если нет, я скажу, что провел в «Барсе» два замечательных года и что я был в лучшей команде в мире, – заявил защитник каталонцев.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Diario Sport
logoБарселона
logoЛа Лига
logoИньиго Мартинес
финансовый фэйр-плей
Рекомендуем
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Иньиго поставил победу «Барсы» над «Баварией» выше, чем над «Реалом»: «В ЛЧ нельзя упускать игры, нужно было побеждать. А чемпионат длинный, впереди много матчей»
7вчера, 16:40
Иньиго об отмене гола Мбаппе в класико: «Мы понимали, что они забивают только из офсайда, это придает мотивации. Раздражает, что нужно доигрывать эпизод до конца»
9вчера, 16:08
Иньиго Мартинес о «Золотом мяче»: «Если журналисты проголосовали за Родри, значит, он заслужил больше, чем Винисиус»
17вчера, 13:32
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Эктор Бельерин: «Хотел, чтобы в футболе было больше образования и свободы. Футбол – мир мачизма. Кажется, все ждут, когда ты что-то скажешь, чтобы устроить цирк» 
4 минуты назад
Чемпионат России. «Факел» принимает «Химки», «Краснодар» против «Оренбурга», «Акрон» победил «Крылья»
18946 минут назадLive
Конте про 0:3: «Проиграть «Аталанте» не стыдно, они для нас ориентир. Эта команда сильнее нас сейчас. Я сказал это не для того, чтобы выгородить себя»
418 минут назад
Агент Дзюбы о голе «Крыльям»: «Есть справедливость. Артем мог оказаться там летом, но Осинькин был против его прихода. Футбол расставил все на свои места»
625 минут назад
Чемпионат Италии. «Наполи» разгромлен «Аталантой», «Интер» сыграет с «Венецией», «Торино» – «Фиорентина»
5936 минут назадLive
Чемпионат Англии. «МЮ» против «Челси», «Тоттенхэм» примет «Астон Виллу»
470сегодня, 12:30
«Спартак» обратится в ЭСК из-за удаления Литвинова в дерби с ЦСКА
3559 минут назад
«Наполи» прервал 10-матчевую серию без поражений и 6-матчевую из побед, уступив «Аталанте»
14сегодня, 13:28
«Аталанта» разгромила «Наполи» на выезде – 3:0! Лукман сделал дубль, Ретеги тоже забил
18сегодня, 13:23
«Локо» интересны Пруцев и Зиньковский из «Спартака». На их трансферы могут выделить 3 млн евро (Sport24)
78сегодня, 13:22
Ко всем новостям
Последние новости
Эктов забил «Ахмату» в пустые на 98-й. Шелия не успел вернуться после углового у штрафной «Пари НН»
2 минуты назадВидео
«Факел» – «Химки». Каштанов и Бакаев играют. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Чемпионат Германии. «Фрайбург» принимает «Майнц», «Боруссия» Менхенгладбах против «Вердера»
226 минут назадLive
«Барселона» – «Эспаньол». Рафинья, Ямаль, Левандовски играют..Онлайн-трансляция начнется в 18:15
1819 минут назад
«Ахмат» проиграл «Пари НН» – 0:2. У грозненцев одна победа в 14 турах РПЛ
1824 минуты назад
Лукман забил два мяча «Наполи» и набрал 13 фэнтези-очков. У де Кетеларе 2 ассиста и 9 очков в фэнтези Серии А
125 минут назадФэнтези
Первая лига. «Шинник» обыграл «Черноморец», «Сочи» принимает «Нефтехимик», «Балтика» – «СКА Хабаровск»
1235 минут назадLive
LEON Вторая лига А. «Челябинск» принимает «Сибирь», «Кубань» против костромского «Спартака»
сегодня, 10:00Live
Чемпионат Франции. «Тулуза» принимает «Реймс», «Гавр» Кузяева против «Монпелье», «Марсель» в гостях у «Нанта»
8сегодня, 09:10
Ван Дейк о Салиба: «В его возрасте я был далек от того, где он сегодня. В этом и заключается прелесть футбола»
137 минут назад