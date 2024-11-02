Корнеев о Станковиче: «Слабый тренер, жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется по определению состава, заменам, управлению командой и регрессу игроков» 

Игорь Корнеев считает Деяна Станковича слабым тренером для «Спартака».

После 13 матчей красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.

«Риск увольнения всегда есть у каждого тренера. Что касается Станковича , он пока жестко недотягивает до уровня «Спартака ». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков.

Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».