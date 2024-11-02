Корнеев о Станковиче: «Слабый тренер, жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется по определению состава, заменам, управлению командой и регрессу игроков»
Игорь Корнеев считает Деяна Станковича слабым тренером для «Спартака».
После 13 матчей красно-белые занимают в Мир РПЛ 6-е место.
«Риск увольнения всегда есть у каждого тренера. Что касается Станковича, он пока жестко недотягивает до уровня «Спартака». Это чувствуется во многих деталях и моментах, связанных с определением состава, заменами, управлением командой и регрессом игроков.
Результаты «Спартака» связаны с плохой укомплектованностью команды и тем, что у руля слабый тренер», – сказал бывший спортивный директор «Зенита».
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Metaratings
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